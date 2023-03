“Ecco il nostro primo figlio”. Fiocco azzurro per la coppia vip, sono genitori per la prima volta (Di venerdì 3 marzo 2023) Fiocco azzurro per il vip, che ha fatto l’annuncio più bello sul social network Instagram. Ha scelto di pubblicare diverse foto col neonato in braccio, che lo ha reso genitore per la prima volta nella sua vita. Enorme gioia e commozione per lui e la sua fidanzata, diventata mamma nelle scorse ore. Ad aver festeggiato alla grande è stato Tammy Abraham, che ora è finalmente diventato papà. Emozionanti le istantanee scelte dal famoso per celebrare uno degli eventi più belli. Poche ma estremamente significative le parole scelte da Tammy Abraham, che per dire di essere papà ha scritto: “Il regalo più grande della vita: Amari Abraham 03/03/ 2023“. E immancabile anche il cuore rosso per dimostrare di provare già un amore infinito nei confronti del piccolo. Soltanto alcuni giorni fa era stato invece Giovanni Di Lorenzo a ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 3 marzo 2023)per il vip, che ha fatto l’annuncio più bello sul social network Instagram. Ha scelto di pubblicare diverse foto col neonato in braccio, che lo ha reso genitore per lanella sua vita. Enorme gioia e commozione per lui e la sua fidanzata, diventata mamma nelle scorse ore. Ad aver festeggiato alla grande è stato Tammy Abraham, che ora è finalmente diventato papà. Emozionanti le istantanee scelte dal famoso per celebrare uno degli eventi più belli. Poche ma estremamente significative le parole scelte da Tammy Abraham, che per dire di essere papà ha scritto: “Il regalo più grande della vita: Amari Abraham 03/03/ 2023“. E immancabile anche il cuore rosso per dimostrare di provare già un amore infinito nei confronti del piccolo. Soltanto alcuni giorni fa era stato invece Giovanni Di Lorenzo a ...

