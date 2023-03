Ecco cosa c’era scritto nel bigliettino che Edoardo ha ricevuto dai suoi genitori (Di venerdì 3 marzo 2023) Entrato nella Casa del GF per fare una sorpresa al figlio, il padre di Edoardo Donnamaria ha ruvelato cosa c'era scritto nel bigliettino. L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 3 marzo 2023) Entrato nella Casa del GF per fare una sorpresa al figlio, il padre diDonnamaria ha ruvelatoc'eranel. L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : Ricorso Juve: ecco su cosa punta per annullare la sentenza del -15 ???? Il direttore Guido Vaciago ?? #tuttosport… - fcin1908it : CorSera – Stadio, scelta Milan? Ecco cosa Zhang considera uno sgarbo di Cardinale - fattoquotidiano : Assegni, Intesa Sanpaolo “rottama” i libretti di chi non li usa da tempo. Ecco cosa sta succedendo - Novella_2000 : Ecco cosa c'era scritto nel bigliettino che Edoardo ha ricevuto dai suoi genitori #gfvip - Leocv85 : RT @tuttosport: Ricorso Juve: ecco su cosa punta per annullare la sentenza del -15 ???? Il direttore Guido Vaciago ?? #tuttosport #juventu… -