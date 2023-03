«Ebrea aschenazita», «pagata da Soros»: quando cominciano gli attacchi antisemiti contro Elly Schlein (Di venerdì 3 marzo 2023) Secondo quanto riportato dall’ultima relazione annuale dell’Osservatorio antisemitismo, i dati del 2022 presentano una crescita degli atti discriminatori contro gli ebrei rispetto al 2021. Tra questi troviamo Liliana Segre, la quale continua ad essere la vittima principale degli attacchi diretti, tra offese e minacce, a seguito di ogni sua dichiarazione pubblica. L’Osservatorio tiene conto anche degli attacchi rivolti contro quelli che vengono considerati ebrei senza esserlo, come la neo segretaria del PD Elly Schlein. Nei giorni prima del voto delle Primarie, e a seguito della sua elezione, sono circolati diversi meme e messaggi antisemiti associati alle teorie del complotto: secondo alcuni utenti, gli ebrei avrebbero lavorato 2000 anni per ... Leggi su open.online (Di venerdì 3 marzo 2023) Secondo quanto riportato dall’ultima relazione annuale dell’Osservatoriosmo, i dati del 2022 presentano una crescita degli atti discriminatorigli ebrei rispetto al 2021. Tra questi troviamo Liliana Segre, la quale continua ad essere la vittima principale deglidiretti, tra offese e minacce, a seguito di ogni sua dichiarazione pubblica. L’Osservatorio tiene conto anche deglirivoltiquelli che vengono considerati ebrei senza esserlo, come la neo segretaria del PD. Nei giorni prima del voto delle Primarie, e a seguito della sua elezione, sono circolati diversi meme e messaggiassociati alle teorie del complotto: secondo alcuni utenti, gli ebrei avrebbero lavorato 2000 anni per ...

