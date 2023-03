E’ venuta a mancare la dottoressa Gabriella Fabbrocini, il marito è stato presidente del Benevento calcio (Di venerdì 3 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn tragico destino ed un brutto male ha strappato all’affetto dei suoi cari la dottoressa Gabriella Fabbrocini che è venuta a mancare nelle scorse ore all’età di 58 anni. La docente di dermatologia e direttore di scuola della specializzazione della Università Federico II di Napoli era molto nota ed apprezzata per il suo impegno nel settore medico di competenza, ma anche per il suo impegno politico passato. Lascia i figli Raffaele e Dedo, il padre Alfredo e il marito Fabrizio Pallotta che per una stagione è stato anche se soltanto formalmente il presidente del Benevento calcio che proprio nell’annata del suo interregno (2015-16) ha raggiunto la prima storica promozione in serie B. ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 3 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn tragico destino ed un brutto male ha strappato all’affetto dei suoi cari lache ènelle scorse ore all’età di 58 anni. La docente di dermatologia e direttore di scuola della specializzazione della Università Federico II di Napoli era molto nota ed apprezzata per il suo impegno nel settore medico di competenza, ma anche per il suo impegno politico passato. Lascia i figli Raffaele e Dedo, il padre Alfredo e ilFabrizio Pallotta che per una stagione èanche se soltanto formalmente ildelche proprio nell’annata del suo interregno (2015-16) ha raggiunto la prima storica promozione in serie B. ...

