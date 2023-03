È stata arrestata Rosalia Messina Denaro | la sorella del boss di Cosa Nostra

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 3 marzo 2023) I segreti della latitanza di Matteoli avrebbe custoditi la, Rosetta come la chiamano in famiglia, la prima delle quattro sorelle del capomafia. La donna, che ha 68 anni, èarredai carabinieri del Ros a Castelvetrano, nella storica abitazione di famiglia, in via Alberto Mario. Il pool coordinato dal procuratore Maurizio de Lucia e dall’aggiunto Paolo Guido le contesta l’accusa di associazione mafiosa «per aver gestito la cassa della famiglia» ed essere«punto di riferimento della riservata catena dei pizzini del latitante». È probabile che una svolta nell’indagine siadeterminata dai pizzini ritrovati nel covo del superlatitante, a Campobello di Mazara, il giorno ...