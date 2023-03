È questo il nuovo Lukaku? (Di venerdì 3 marzo 2023) Oggi fa tenerezza a ripensarci, ma quando in estate Romelu Lukaku si è trasferito all’Inter sembrava uno di quegli acquisti in grado di spostare gli equilibri della Serie A. La rosa nerazzurra dello scorso anno sembrava già la migliore del campionato, cosa sarebbe diventata con in più uno dei migliori centravanti della storia recente? Certo, c’erano dei dubbi. L’esperienza di Lukaku al Chelsea era stata un naufragio. Un breve compendio di tutte le cose che possono andare storte tra un calciatore e il club che lo paga: incomprensione tecniche, tattiche, umane, errori comunicativi, infortuni a cascata. Arrivato come acquisto vetrina della squadra che aveva appena vinto la Champions League, se ne è andato via deteriorato, in prestito, giocatore finito, inutile, inadatto. Eppure era difficile immaginare che in Serie A non potesse ancora fare la ... Leggi su ultimouomo (Di venerdì 3 marzo 2023) Oggi fa tenerezza a ripensarci, ma quando in estate Romelusi è trasferito all’Inter sembrava uno di quegli acquisti in grado di spostare gli equilibri della Serie A. La rosa nerazzurra dello scorso anno sembrava già la migliore del campionato, cosa sarebbe diventata con in più uno dei migliori centravanti della storia recente? Certo, c’erano dei dubbi. L’esperienza dial Chelsea era stata un naufragio. Un breve compendio di tutte le cose che possono andare storte tra un calciatore e il club che lo paga: incomprensione tecniche, tattiche, umane, errori comunicativi, infortuni a cascata. Arrivato come acquisto vetrina della squadra che aveva appena vinto la Champions League, se ne è andato via deteriorato, in prestito, giocatore finito, inutile, inadatto. Eppure era difficile immaginare che in Serie A non potesse ancora fare la ...

