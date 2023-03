“E pensare che c’era Giorgio Gaber”: al Premio Murazzi premiato anche il libro di Andrea Scanzi (Di venerdì 3 marzo 2023) E pensare che c’era Giorgio Gaber, il nuovo libro del giornalista del Fatto Andrea Scanzi, si aggiudica il terzo posto nella sezione saggistica del Premio Murazzi 2023. Un testo che è stato giudicato all’unanimità dalla giuria come “un prezioso strumento per avvicinarci all’opera di Gaber, un racconto appassionato per comprendere l’universo fantasmatico di questo artista, unico e straordinario”. La monografia, che il giornalista toscano ha definito come un libro a lui particolarmente caro, un sogno nel cassetto da ben vent’anni, si divide in due sezioni, raccontando nella prima parte la carriera straordinaria del cantautore, e aggiungendo invece nella seconda una corposa raccolta di pensieri, aneddoti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023) Eche, il nuovodel giornalista del Fatto, si aggiudica il terzo posto nella sezione saggistica del2023. Un testo che è stato giudicato all’unanimità dalla giuria come “un prezioso strumento per avvicinarci all’opera di, un racconto appassionato per comprendere l’universo fantasmatico di questo artista, unico e straordinario”. La monografia, che il giornalista toscano ha definito come una lui particolarmente caro, un sogno nel cassetto da ben vent’anni, si divide in due sezioni, raccontando nella prima parte la carriera straordinaria del cantautore, e aggiungendo invece nella seconda una corposa raccolta di pensieri, aneddoti ...

