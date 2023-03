È ora di tirare le somme (Di venerdì 3 marzo 2023) Aver visto la scorsa puntata di Smackdown mi ha reso felice per due motivi: Da un lato per il match di Rhea, dall’altro per la resa dei conti tra gli Usos e Zayn (cui si affiancherà probabilmente Owens). Per molti, assegnare il Main Event della prima serata a Ripley e Charlotte è riduttivo. Per me invece è la consacrazione di un lungo e ottimo lavoro svolto dall’Australiana. Rhea è riuscita a risollevare le sorti del Judgment Day, il quale pareva destinato all’oblio. Ha indovinato un personaggio che è nelle sue corde, e che forse non si allontana molto dal suo essere, riuscendo contemporaneamente a stimolare gli appetiti maschili e l’interesse dei fan. Quindi, il podio per la prima serata è più che meritato, nonostante questo sia un match già visto più volte. E, se oggi sembra quasi “inedito”, è solo grazie alla straordinaria evoluzione raggiunta da Ripley, tanto da sembrare un ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 3 marzo 2023) Aver visto la scorsa puntata di Smackdown mi ha reso felice per due motivi: Da un lato per il match di Rhea, dall’altro per la resa dei conti tra gli Usos e Zayn (cui si affiancherà probabilmente Owens). Per molti, assegnare il Main Event della prima serata a Ripley e Charlotte è riduttivo. Per me invece è la consacrazione di un lungo e ottimo lavoro svolto dall’Australiana. Rhea è riuscita a risollevare le sorti del Judgment Day, il quale pareva destinato all’oblio. Ha indovinato un personaggio che è nelle sue corde, e che forse non si allontana molto dal suo essere, riuscendo contemporaneamente a stimolare gli appetiti maschili e l’interesse dei fan. Quindi, il podio per la prima serata è più che meritato, nonostante questo sia un match già visto più volte. E, se oggi sembra quasi “inedito”, è solo grazie alla straordinaria evoluzione raggiunta da Ripley, tanto da sembrare un ...

