È morto il senatore Bruno Astorre negli uffici del Senato | avrebbe compiuto 60 anni l’11 marzo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : ?? Morto il senatore Bruno #Astorre. Segretario regionale del PD nel Lazio, aveva 59 anni @ultimora_pol - Marcolallolives : RT @MediasetTgcom24: Morto nel suo ufficio a Palazzo Cenci il senatore Pd Bruno Astorre #senato #morto #astorre #3marzo - Miti_Vigliero : È morto il senatore Bruno Astorre L'onorevole del Pd si è spento mentre era negli uffici del Senato - RPegna : Morto un senatore Pd dentro gli uffici del Senato ?? Ancora da chiarire le cause del decesso. Astorre il prossimo 11… - luca197745 : Un senatore è stato trovato morto stamattina dentro gli uffici del Senato a Palazzo Cenci. Si tratta di Bruno Astor… -

In corso accertamenti della Polizia Scientifica. Nato a Roma l'11 marzo 1963, avrebbe tra poco compiuto 60 ...Ildel Pd Bruno Astorre èimprovvisamente mentre si trovava in uno degli uffici del Senato a Palazzo Cenci. Avrebbe compiuto 60 anni la prossima settimana. Bruno Astorre èin ufficio ...E'mentre si trovava in uno degli uffici del Senato a palazzo Cenci a Roma. La politica piange ildel Pd Bruno Astorre che avrebbe compiuto 60 anni il prossimo 11 marzo. Non sono ancora ...

Morto il senatore Astorre in uno degli uffici del Senato, a Palazzo Cenci - Cronaca Agenzia ANSA

We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...E’ morto mentre si trovava in uno degli uffici del Senato a palazzo Cenci a Roma. La politica piange il senatore del Pd Bruno Astorre che avrebbe compiuto 60 anni il prossimo 11 marzo. Non sono ancora ...