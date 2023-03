E’ morto il senatore Bruno Astorre, aveva 59 anni (Di venerdì 3 marzo 2023) (Adnkronos) – E’ morto improvvisamente il senatore del Pd, Bruno Astorre, mentre si trovava negli uffici del Senato di Palazzo Cenci. aveva 59 anni, ne avrebbe compiuti 60 il prossimo 11 marzo. “Rimango attonito alla tragica notizia della morte di Bruno Astorre” twitta Enrico Letta. “Non riesco a trovare parole di fronte a un simile dramma. C’è il silenzio. C’è la preghiera. L’abbraccio ai suoi cari”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 3 marzo 2023) (Adnkronos) – E’improvvisamente ildel Pd,, mentre si trovava negli uffici del Senato di Palazzo Cenci.59, ne avrebbe compiuti 60 il prossimo 11 marzo. “Rimango attonito alla tragica notizia della morte di” twitta Enrico Letta. “Non riesco a trovare parole di fronte a un simile dramma. C’è il silenzio. C’è la preghiera. L’abbraccio ai suoi cari”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : ?? Morto il senatore Bruno #Astorre. Segretario regionale del PD nel Lazio, aveva 59 anni @ultimora_pol - ilfoglio_it : ?? Il senatore del Pd Bruno Astorre è morto mentre si trovava in uno degli uffici del Senato a palazzo Cenci. - NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? Dramma negli uffici del #Senato: morto un senatore #Pd - latwittipe : RT @Corriere: Morto il senatore Pd Bruno Astorre, si trovava in uno degli uffici del Senato a Palazzo Cenci - Barbara11R : RT @lvogruppo: ??È DECEDUTO IL SENATORE DEL PD BRUNO ASTORRE IL 59ENNE È STATO RITROVATO SENZA VITA IN UNO DEGLI UFFICI DI PALAZZO MADAMA,… -