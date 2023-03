È morta Gabriella Fabbrocini, dermatologa e docente alla Federico II: aveva 58 anni, lutto a Napoli (Di venerdì 3 marzo 2023) È morta a 58 anni la Professoressa Gabriella Fabbrocini, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Dermatologia Clinica dell’Aou Federico II di Napoli e direttore della Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia sempre all’Università Federico II. Autorevole esponente della SIDeMaST, la Società Italiana di Dermatologia e delle Malattie Sessualmente Trasmesse e rappresentante italiana in seno al Board dell’Accademia Europea di Dermatologia e Venereologia (Eadv). “La morte ci ha portato via l’immagine più fulgida della vita: Gabriella Fabbrocini. Con lei se ne va un esempio di donna, professionista, amica, collega, capace di affrontare tutto con entusiasmo, forza, allegria e determinazione. Un vuoto incolmabile” ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 3 marzo 2023) Èa 58la Professoressa, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Dermatologia Clinica dell’AouII die direttore della Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia sempre all’UniversitàII. Autorevole esponente della SIDeMaST, la Società Italiana di Dermatologia e delle Malattie Sessualmente Trasmesse e rappresentante italiana in seno al Board dell’Accademia Europea di Dermatologia e Venereologia (Eadv). “La morte ci ha portato via l’immagine più fulgida della vita:. Con lei se ne va un esempio di donna, professionista, amica, collega, capace di affrontare tutto con entusiasmo, forza, allegria e determinazione. Un vuoto incolmabile” ha ...

