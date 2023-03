(Di venerdì 3 marzo 2023) Roma, 3 mar – Pd, M5s, Alleanza Verdie metteteci chi volete nel calderone. La “che litiga ma poi si compone sulle questioni dirimenti è tradizione che difficilmente morirà. Anche in questo caso, nonostante la “rottura” tra piddini e grillini che, di fatto, rende molto più facile l’esistenza del governo Meloni (quanto meno in termini di durata, perché la maggioranza parlamentare è ovviamente indiscutibile), la ricomposizione dovrà avvenire per genetica. Effetto Elly: riavvicinamento Pd e M5s? Se da un lato tanto trambusto ha generato all’interno del Nazareno stesso e, all’esterno, la “dichiarazione di guerra” pronunciata dal Terzo Polo, il Pd potrebbe ritrovarsi presto a braccetto con il partito che di fatto più le somiglia, ovvero il M5s. Fa molto ridere, considerandoi grillini erano ...

È la solita sinistra litigi e baci: come Pd e M5s ricominciano a inciuciare Il Primato Nazionale

La vittoria di Schlein ha scombinato i piani del partito modenese. Bortolamasi e Baruffi ora sono percepiti troppo vicini a Bonaccini.'Elly Schlein per ora risponde a una domanda di più sinistra, ma non sono convinto che già rappresenti una risposta al problema della scomparsa della sinistra in Italia'. L’ex sindacalista, leader del ...