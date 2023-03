(Di venerdì 3 marzo 2023) Non saranno i 19,9cheavere Cristiano Ronaldo, ma sono soldi che gli spettano e Pauloli rivuole. "Non ricordo quando mi è stato pagato l'ultimo stipendio, però so bene che la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Scala d’importanza delle notizie di calcio oggi sulla #Gazzetta 1. #Chalanoglu: Inter sei mia 2. #Cardinale: Faremo… - Paolo_Bargiggia : Davvero un bel quadro edificante. Se le accuse che arrivano dall'interno della @juventusfc stessa saranno provate e… - MattSpe91 : RT @ZZiliani: Scala d’importanza delle notizie di calcio oggi sulla #Gazzetta 1. #Chalanoglu: Inter sei mia 2. #Cardinale: Faremo lo stadio… - allmilanit : ??Stipendi non pagati e rapporti tesi tra #Dybala e la #Juventus ????Leggi qui cosa sta succedendo - StefanoSte66 : RT @ZZiliani: Scala d’importanza delle notizie di calcio oggi sulla #Gazzetta 1. #Chalanoglu: Inter sei mia 2. #Cardinale: Faremo lo stadio… -

In realtà il legale del giocatore, Luca Ferrari, sentito in Procura a Torino martedì scorso, ha già avanzato una richiesta di risarcimento via mail (12 maggio) per il mancato rinnovo di, prima ...al rientro da titolare Umtiti Nel tridente là davanti dovremmo invece rivedere Di Francesco, ...in difesa di Smalling Davanti Abraham sarà il terminale di riferimento per i compagni cone ...e la possibile causa alla Juveafferma di non aver mai ricevuto 3,7 milioni di euro : "Quando abbiamo fatto l'accordo per lo spostamento degli stipendi, sapevamo che se avevo ancora un ...

Dybala pronto a fare causa: "La Juve mi deve 3 milioni" La Gazzetta dello Sport

La richiesta di risarcimento alla Juventus per il mancato rinnovo. In realtà, il legale del calciatore, Luca Ferrari, avrebbe avanzato una richiesta di risarcimento del danno alla società bianconera p ...SERIE A - Continua il caos in casa Juventus. Dopo CR7, anche Paulo Dybala reclama stipendi non ricevuti. L'argentino ha dichiarato che sta ancora attendendo 3,7 ...