Dybala | «La Juve mi deve 3 milioni Ad aprile c’è la scadenza poi…»

(Di venerdì 3 marzo 2023) Paulo, attaccante della Roma, ha parlato durante l’audizione in merito al caso stipendi con lantus Paulo, attaccante della Roma, ha parlato durante l’audizione in merito al caso stipendi con lantus. Le sue parole riportate da Repubblica.it: «Lamiper gli stipendi del 2021. Ad2023 ha l’ultima opportunità per pagarli” altrimenti il suo avvocato procederà “anche se io non voglio fare nessuna causa e uscire sui giornali, evitando problemi per me e per lantus». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Dybala pronto a fare causa: 'La Juve mi deve 3 milioni'. Le accuse dell'ex segretario Lombardo - Giovann39862505 : RT @MarcelloVillani: Quando dicesi prostituzione intellettuale…titolone “la Juve deve a Dybala 3 mln richiesta risarcimento”…poi però scopr… - MaStep92__ : RT @Gazzetta_it: Dybala pronto a fare causa: 'La Juve mi deve 3 milioni'. Le accuse dell'ex segretario Lombardo - Canix70 : RT @MarcelloVillani: Quando dicesi prostituzione intellettuale…titolone “la Juve deve a Dybala 3 mln richiesta risarcimento”…poi però scopr… - scoglionando1 : RT @francescoceccot: Dybala ascoltato 3(tre)giorni fa a Roma su manovra stipendi Juve.A 3(tre)giorni sui soliti aggregatori di veline c'è t… -

Nel caso diparliamo della seconda (stagione 2020 - 21) e i 3,7 milioni che non ha ancora preso si riferiscono alle mensilità posticipate. "Quando abbiamo fatto l'accordo per lo spostamento ...Sul piatto il famoso rinnovo contrattuale praticamente fatto con lae poi mai messo nero su ...è saldo nelle richieste, ma cade dalle nuvole. ' Avevo chiesto solo di prendere gli stipendi ...Non tutti gli stipendi però venivano pagati, come aveva confermato anche Pauloche lamentava di quanto gli spettasse ancora: "Lami deve 3 milioni per gli stipendi del 2021. Ad aprile ...

Dybala pronto a fare causa: "La Juve mi deve 3 milioni". Le accuse dell'ex segretario Lombardo La Gazzetta dello Sport

Il big match di domenica sera tra Roma e Juventus sarà speciale per Paulo Dybala: il tormentato addio ai bianconeri è ancora d'attualità.Per la partita contro la Juventus Mourinho si affida ai suoi uomini. A quelli che gli danno più sicurezza, compreso Karsdorp, ormai recuperato e tornato ad essere il preferito per la fascia destra. Do ...