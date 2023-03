Dybala interrogato: «La Juventus mi deve ancora 3,7 milioni di stipendi arretrati» (Gazzetta) (Di venerdì 3 marzo 2023) Anche Dybala avanza soldi dalla Juventus: 3,7 milioni per la precisione. Dybala lo ha detto alla Guardia di Finanza che il 21 febbraio lo ha interrogato a Roma per l’inchiesta Prisma. Lo riporta la Gazzetta. «Non ricordo quando mi è stato pagato l’ultimo stipendio, però so bene che la Juventus mi deve ancora dei soldi». Così Paulo Dybala, sentito a Roma per un’ora e un quarto il 21 febbraio nell’ambito dell’inchiesta Prisma come persona informata sui fatti, ha esordito con gli ufficiali della Guardia di Finanza. «Quando abbiamo fatto l’accordo per lo spostamento degli stipendi, sapevamo che se avevo ancora un contratto gli stipendi ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 3 marzo 2023) Ancheavanza soldi dalla: 3,7per la precisione.lo ha detto alla Guardia di Finanza che il 21 febbraio lo haa Roma per l’inchiesta Prisma. Lo riporta la. «Non ricordo quando mi è stato pagato l’ultimoo, però so bene che lamidei soldi». Così Paulo, sentito a Roma per un’ora e un quarto il 21 febbraio nell’ambito dell’inchiesta Prisma come persona informata sui fatti, ha esordito con gli ufficiali della Guardia di Finanza. «Quando abbiamo fatto l’accordo per lo spostamento degli, sapevamo che se avevoun contratto gli...

