Dybala intenzionato a fare causa alla Juve: 'Mi devono ancora 3 milioni' "Non ricordo quando mi è stato pagato l'ultimo stipendio, però so bene che la Juventus mi deve ancora dei soldi". Sono le parole di Paulo Dybala , ascoltato dalla Guardia di Finanza a Roma per più di un'ora il 21 febbraio come persona informata sui fatti nell'ambito dell'inchiesta Prisma , sui bilanci della Juve dal 2019 al ...