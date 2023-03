Dumfries ora deve dare risposte: altro inizio dal 1? contro il Lecce (Di venerdì 3 marzo 2023) Denzel Dumfries è chiamato a dimostrare di essere ancora un giocatore utile per l’Inter. L’olandese partirà dal 1? anche contro il Lecce NUOVA CHANCE – Dopo la partita contro il Bologna, Denzel Dumfries giocherà la seconda partita da titolare di fila contro il Lecce. Complice le condizioni precarie di Skriniar, che probabilmente gli impediranno di scendere in campo contro i pugliesi, Simone Inzaghi riproporrà Matteo Darmian nel ruolo di braccetto difensivo. Di conseguenza, a prendere il posto del numero 36 sulla fascia destra sarà l’olandese. ll numero 2 nerazzurro, da un po’ di tempo a questa parte, è l’ombra del buon giocatore che si è visto l’anno scorso. FIDUCIA DA RITROVARE – L’ex PSV stupisce in negativo per insicurezza: ormai sono rare le volte ... Leggi su inter-news (Di venerdì 3 marzo 2023) Denzelè chiamato a dimostrare di essere ancora un giocatore utile per l’Inter. L’olandese partirà dal 1? ancheilNUOVA CHANCE – Dopo la partitail Bologna, Denzelgiocherà la seconda partita da titolare di filail. Complice le condizioni precarie di Skriniar, che probabilmente gli impediranno di scendere in campoi pugliesi, Simone Inzaghi riproporrà Matteo Darmian nel ruolo di braccetto difensivo. Di conseguenza, a prendere il posto del numero 36 sulla fascia destra sarà l’olandese. ll numero 2 nerazzurro, da un po’ di tempo a questa parte, è l’ombra del buon giocatore che si è visto l’anno scorso. FIDUCIA DA RITROVARE – L’ex PSV stupisce in negativo per insicurezza: ormai sono rare le volte ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Dumfries ora deve andare risposte: altro inizio dal 1' contro il Lecce - - __SSam__7 : RT @Sanfra1407: Ora si scopre 'inspiegabilmente' che la dirigenza ha operato male, alcuni calciatori come Skriniar, Dumfries e Brozovic han… - idrocarburIover : RT @Sanfra1407: Ora si scopre 'inspiegabilmente' che la dirigenza ha operato male, alcuni calciatori come Skriniar, Dumfries e Brozovic han… - Sanfra1407 : Ora si scopre 'inspiegabilmente' che la dirigenza ha operato male, alcuni calciatori come Skriniar, Dumfries e Broz… - Risin__ : @Inter_Scout @FCIMcomps Ora come ora anche i cinesini sono meglio di Dumfries -