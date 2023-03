Ducati | le parole di Pasini sono una sentenza | tifosi euforici

Leggi su sportnews.eu

(Di venerdì 3 marzo 2023) . Ecco che cosa ha dichiarato il pilota sulla scuderia italiana. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Larimane la moto da battere anche per il mondiale del 2023. Tutticoncordi nel definire la scuderia italiana la migliore in circolazione dopo il successo Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.