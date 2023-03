DS E-Tense Performance concept dell’anno ai GQ Car Awards

(Di venerdì 3 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il prototipo DS E-è stato nominato “Of The Year” ai GQ Car2023. I premi, che quest’anno sono rivolti alle sole auto elettriche o ibride plug-in, sono incentrati sulla selezione di veicoli che siano stimolanti, interessanti dal punto di vista automobilistico e facciano battere il cuore dei giudici. Il prototipo è stato sviluppato da DS, la divisione motorsport di DS Automobiles, come laboratorio ad alte prestazioni in collaborazione con il programma di Formula E. Utilizza gli stessi motori elettrici che si possono trovare nelle auto da corsa elettriche. Con 815 cavalli a disposizione e ben di 8.000 Nm di coppia, DS E-può accelerare da zero a 100 in soli due secondi. Utilizzando la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... megamodo : Il prototipo DS E-TENSE PERFORMANCE è stato nominato 'Concept Of The Year' ai GQ Car Awards 2023. I premi, che ques… - MotoriSuMotori : DS E-Tense Performance: è lei la migliore concept car del 2023 - -

ROMA - Il prototipo DS E -è stato nominato "Concept Of The Year" ai GQ Car Awards 2023. I premi, che quest'anno sono rivolti alle sole auto elettriche o ibride plug - in, sono incentrati sulla selezione di ...ROMA - Il prototipo DS E -è stato nominato "Concept Of The Year" ai GQ Car Awards 2023. I premi, che quest'anno sono rivolti alle sole auto elettriche o ibride plug - in, sono incentrati sulla selezione di ...Le dichiarazioni di Eugenio Franzetti e dei due piloti Eugenio Franzetti , direttore di DS, ha detto: " Le nostre vetture DS E -FE23 hanno mostrato prestazioni fantastiche su una ...

DS E-TENSE PERFORMANCE NOMINATA CONCEPT DELL'ANNO ... Stellantis

ROMA (ITALPRESS) – Il prototipo DS E-Tense Performance è stato nominato “Concept Of The Year” ai GQ Car Awards 2023. I premi, che quest’anno sono rivolti alle sole auto elettriche o ibride plug-in, so ...ROMA (ITALPRESS) - Il prototipo DS E-Tense Performance è stato nominato "Concept Of The Year" ai GQ Car Awards 2023. I premi, che quest'anno sono rivolti alle sole auto elettriche o ibride plug-in, ...