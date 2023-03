“Drammatica sciagura | squallidi attacchi” Candiani si scaglia contro la sinistra

Leggi su iltempo

(Di venerdì 3 marzo 2023) Si continua a discutere dei migranti morti in mare nel corso della puntata del 3 marzo di Coffee Break, il talk show mattutino di La7 condotto da Andrea Pancani. Tra gli ospiti c'è anche Stefano, senatore della Lega, che ricostruisce la vicenda e sii critici del governo: “Non è una cosa facile da capire, stiamo parlando di un barcone che parte dalla Turchia e poi arriva a schiantarsi a poche miglia dalle coste italiane, non logico che il primo da mettere alla sbarra sia il governo italiano e il ministro italiano, ci sono una serie di questioni da chiarire, certamente anche quella di chi ha fatto partire l'allarme, se non l'ha fatto partire, se il tutto è stato fatto passare di una situazione che non necessitava di soccorso ovvero il contrario. Queste cose vanno chiarite, ma servono gli elementi”. “Il ...