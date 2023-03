Dopo Kimi, un deserto rosso lungo 16 anni (Di venerdì 3 marzo 2023) Raikkonen è stato l'ultimo a vincere il titolo piloti su una Ferrari: soltanto tra Scheckter e Schumacher l'attesa fu più ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023) Raikkonen è stato l'ultimo a vincere il titolo piloti su una Ferrari: soltanto tra Scheckter e Schumacher l'attesa fu più ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giuseppeJ1306 : @RikiClob A parte la sfiga di Massa clamorosa,quella McLaren nata nel 2007 sappiamo come, nel 2006 non finivano una… - PaganoMattia : @itsTods Non penso che sia Leclerc il problema, ma è oggettivo che sia davvero amatissimo, dal dopo Schumi non ho v… - nicofarella : @SabyGiammy L'unico pilota per cui abbia avuto una preferenza a prescindere era Schumacher... ma stiamo parlando di… - MatteoSenatore2 : Dopo Kimi #Raikkonen, che corse lo scorso anno a Watkins Glen, anche un altro campione del mondo di #F1 come Jenson… -