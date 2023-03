Dopo il voto in Regione Forza Italia punta alle Comunali di Pomezia. Savastano: “Grazie agli elettori, pronti per la nuova sfida: insieme possiamo farcela” (Di venerdì 3 marzo 2023) Forza Italia è il secondo partito della coalizione di centrodestra a Pomezia. A dirlo sono i numeri delle ultime elezioni Regionali del Lazio che anche in città hanno visto stravincere il candidato Francesco Rocca con addirittura il 58% delle preferenze. All’interno dello schieramento di centrodestra Fratelli D’Italia ha raccolto la fetta più ampia dei consensi (il 40%) ma anche Forza Italia ha recitato un ruolo importante arrivando a sfiorare il 10%. Un dato che, come detto, lo pone al secondo posto davanti alla Lega nella coalizione. E’ da qui allora che il partito intende continuare a lavorare per essere pronto per il prossimo appuntamento alle urne: il voto per le Amministrative di Pomezia del prossimo 14 e 15 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 3 marzo 2023)è il secondo partito della coalizione di centrodestra a. A dirlo sono i numeri delle ultime elezioni Regionali del Lazio che anche in città hanno visto stravincere il candidato Francesco Rocca con addirittura il 58% delle preferenze. All’interno dello schieramento di centrodestra Fratelli D’ha raccolto la fetta più ampia dei consensi (il 40%) ma ancheha recitato un ruolo importante arrivando a sfiorare il 10%. Un dato che, come detto, lo pone al secondo posto davanti alla Lega nella coalizione. E’ da qui allora che il partito intende continuare a lavorare per essere pronto per il prossimo apmentourne: ilper le Amministrative didel prossimo 14 e 15 ...

