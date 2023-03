Dopo i servizi di Striscia la Notizia, pioggia di licenziamenti in Rai: le anticipazioni della nuova puntata (Di venerdì 3 marzo 2023) licenziamenti in Rai Dopo i servizi di Striscia la Notizia: le anticipazioni. Striscia la Notizia, licenziamenti in Rai Dopo i servizi del tg satirico Ufficio Stampa Striscia la Notiziarendevano tangenti per dare appalti agli amici e c’era personale esterno ingaggiato per lavorare contemporaneamente in due o più posti diversi (cosa ovviamente impossibile): malcostume di alcuni dipendenti Rai rivelato mesi fa da una fonte anonima a “Rai Scoglio 24”, la rubrica di Striscia la Notizia dedicata alla tivù di Stato. Dopo i servizi di Pinuccio, pare che l’ad Carlo Fuortes sia finalmente intervenuto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 3 marzo 2023)in Raidila: lelain Raidel tg satirico Ufficio Stampalarendevano tangenti per dare appalti agli amici e c’era personale esterno ingaggiato per lavorare contemporaneamente in due o più posti diversi (cosa ovviamente impossibile): malcostume di alcuni dipendenti Rai rivelato mesi fa da una fonte anonima a “Rai Scoglio 24”, la rubrica diladedicata alla tivù di Stato.di Pinuccio, pare che l’ad Carlo Fuortes sia finalmente intervenuto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi I servizi italiani: «Le navi Ong un vantaggio per gli scafisti» ??? Gay, migranti e bella ciao: c… - Gaeqdsp : Cliente mi contatta dopo che a metà febbraio abbiamo concordato dei servizi da realizzare per la sua attività ed il… - Kedvesem2 : RT @assurdistan: Primario Pro Life in pensione, al tavolino di fianco al mio, urla che in California hanno fatto una legge 'che la madre pu… - Striscia : Dopo i servizi di Striscia pioggia di licenziamenti e denunce in Rai. @Pinucciosono #Striscialanotizia - LtoMantova : ??Dopo l'#Hackathon ?????????????? ??, 3 giornate per ideare soluzioni innovative per migliorare la vita nelle città tramite… -