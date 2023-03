Dopo Blinken - Lavrov | oggi Biden incontra Scholz

(Di venerdì 3 marzo 2023) - Il fatto che, segretario di stato americano e,ministro degli esteri russo, per la prima volta dall'inizio del conflitto si sianoti fisicamente a New Dheli è un primo ...

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz è atteso il 3 marzo a Washington da Joe Biden per discutere delle prospettive di pace in Ucraina. G20 India, ci sarà incontro tra Lavrov e Blinken. Primo incontro dopo l'inizio della guerra. Blinken-Lavrov a sorpresa a parlare di 'New Start' e minaccia nucleare. Tentativo di dialogo.. Blinken gli ha detto ritiratevi. Mosca però ha accettato il dialogo.

Olaf Scholz è atteso oggi a Washington da Joe Biden per discutere delle prospettive di pace in Ucraina. Ieri al G20 primo incontro tra Lavrov e Blinken ma poi la Cina ha fatto saltare una dichiarazione.

Blinken a Lavrov dopo l'incontro al G20: "Russia metta fine a guerra ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha detto che la Russia "non permetterà all'occidente di far saltare di nuovo i gasdotti" e ha affermato che Mosca ...Segnalato il decollo di un MiG-31K dell’aeronautica russa in grado di trasportare il missile ipersonico Kinzhal ...