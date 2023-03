Dopo aver scoperto che Anna e Guido non sono i suoi genitori biologici | Sole chiede aiuto al fidanzato di Agata

Leggi su iodonna

(Di venerdì 3 marzo 2023) La verità viene sempre a galla, anche a distanza di anni. È quello che devono farenella quarta puntata di Buongiorno, mamma! 2 – stasera alle 21.40 su Canale 5 –, alle prese con le bugie del passato, forse per troppo amore o per paura. O per entrambe le cose. “Buongiorno Mamma 2”: attori, cast, Raoul Bova e Maria Grazia Giannetta guarda le foto Leggi anche › Nella terza puntata di “Buongiorno, mamma! 2”entrano in crisi ...