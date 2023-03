“Donne in campo” alla Fondazione An, martedì 7 marzo: festa e idee anticonformiste (Di venerdì 3 marzo 2023) Donne in campo – Ieri, oggi, domani: torna come ogni anno in una data “alternativa” – il 7 marzo- l’appuntamento con una festa che rifugge dagli slogan del mainstrem corrente. La Fondazione Alleanza Nazionale (Via della Scrofa 43,Roma) presieduta da Giuseppe Valentino farà da cornice ad una serie di protagoniste delle istituzioni, delle accademie, della politica, dell’imprenditoria, che racconteranno il loro vissuto e il loro impegno per migliorare la qualità della vita delle Donne nel lavoro e nella società. Sarà un incontro davvero originale che cade in un momento “di grazia”; con Giorgia Meloni presidente del Consiglio, prima donna premier e prima donna di destra a Palazzo Chigi. Una festa nella festa per tutta la nostra comunità umana e ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 3 marzo 2023)in– Ieri, oggi, domani: torna come ogni anno in una data “alternativa” – il 7- l’appuntamento con unache rifugge dagli slogan del mainstrem corrente. LaAlleanza Nazionale (Via della Scrofa 43,Roma) presieduta da Giuseppe Valentino farà da cornice ad una serie di protagoniste delle istituzioni, delle accademie, della politica, dell’imprenditoria, che racconteranno il loro vissuto e il loro impegno per migliorare la qualità della vita dellenel lavoro e nella società. Sarà un incontro davvero originale che cade in un momento “di grazia”; con Giorgia Meloni presidente del Consiglio, prima donna premier e prima donna di destra a Palazzo Chigi. Unanellaper tutta la nostra comunità umana e ...

