Donne e malattie professionali | incontro online con il ministro promosso dal Consiglio degli Attuari

La ministra del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Calderone parteciperà lunedì 6 marzo prossimo, dalle ore 17 alle 19, al primo incontro online su "Le scomode cifre dell'Italia delle Donne", organizzato dal Consiglio Nazionale degli Attuari e da Noi Rete Donne. Il tema è "Donne e sicurezza sul lavoro: i numeri degli infortuni e delle malattie professionali". Obiettivo dell'iniziativa, nata nell'ambito delle azioni per la diffusione delle informazioni sulle disparità di genere, è fornire una fotografia del problema lavoro e sicurezza attraverso una panoramica sui dati più aggiornati del fenomeno e sulle prospettive future. Sono previsti gli interventi di Giovanna Spatari, Presidente della Società ...

