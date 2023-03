Don Walter Insero perde l’incarico, il prete amico di Maurizio Costanzo silurato dal Vaticano (Di venerdì 3 marzo 2023) Sono passati pochi giorni da quando don Walter Insero ha celebrato i funerali di Maurizio Costanzo nella basilica di Santa Maria in Montesanto. Ieri, il prete amico del noto conduttore tv è stato sollevato dall’incarico di responsabile della comunicazione della Diocesi di Roma. A lui succederà don Giulio Albanese. A riportare la notizia è Libero, che ricorda come don Walter ha celebrato recentemente anche un altro funerale illustre, quello di Gina Lollobrigida. Il primo incontro tra il prete – di origine napoletana – e Costanzo risale al 2004, quando don Walter fu nominato cappellano presso la sede Rai di viale Mazzini. Da lì, l’amicizia tra i due si è sviluppata nel corso degli anni. Al funerale è ... Leggi su open.online (Di venerdì 3 marzo 2023) Sono passati pochi giorni da quando donha celebrato i funerali dinella basilica di Santa Maria in Montesanto. Ieri, ildel noto conduttore tv è stato sollevato daldi responsabile della comunicazione della Diocesi di Roma. A lui succederà don Giulio Albanese. A riportare la notizia è Libero, che ricorda come donha celebrato recentemente anche un altro funerale illustre, quello di Gina Lollobrigida. Il primo incontro tra il– di origine napoletana – erisale al 2004, quando donfu nominato cappellano presso la sede Rai di viale Mazzini. Da lì, l’amicizia tra i due si è sviluppata nel corso degli anni. Al funerale è ...

