Domenica siti archeologici gratuiti: iniziativa all’Anfiteatro di Pozzuoli (Di venerdì 3 marzo 2023) FreePozzuoli e l’Osservatorio per la Tutela dell’Ambiente e della Salute, con la collaborazione di Antonio Isabettini, cultore di storia locale, in occasione della prima Domenica del mese con accesso gratuito ai siti archeologici, hanno organizzato per Domenica 5 marzo 2023, alle ore 10, un incontro con i cittadini presso l’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli, sia per far apprezzare Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di venerdì 3 marzo 2023) Freee l’Osservatorio per la Tutela dell’Ambiente e della Salute, con la collaborazione di Antonio Isabettini, cultore di storia locale, in occasione della primadel mese con accesso gratuito ai, hanno organizzato per5 marzo 2023, alle ore 10, un incontro con i cittadini presso l’Anfiteatro Flavio di, sia per far apprezzare Il Blog di Giò.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SaraalessioSs : RT @parcostiantica: Domenica 5 marzo torna la #domenicalmuseo: accesso gratuito in tutti i Luoghi della cultura italiani e quindi anche nei… - ragusaoggi : Ecco i siti che è possibile visitare gratuitamente in provincia di Ragusa - sabbarb21 : RT @parcostiantica: Domenica 5 marzo torna la #domenicalmuseo: accesso gratuito in tutti i Luoghi della cultura italiani e quindi anche nei… - parcostiantica : Domenica 5 marzo torna la #domenicalmuseo: accesso gratuito in tutti i Luoghi della cultura italiani e quindi anche… - Anna98158477 : RT @pompeii_sites: 5 marzo 2023, torna nei siti del Parco Archeologico di Pompei la “Domenica al Museo”: ingresso gratuito -