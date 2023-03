Domenica In, tutti gli ospiti in studio il 5 marzo 2023 (Di venerdì 3 marzo 2023) Domenica 5 marzo 2023 andrà in onda, nel primo pomeriggio di Rai 1, una nuova puntata di Domenica In. L’amatissima Mara Venier si prepara ad affrontare tanti nuovi argomenti e temi di attualità ma non solo. Zia Mara, come sempre, accoglierà nel suo studio tanti ospiti speciali. Pronti a scoprire chi ci sarà nella prossima puntata della trasmissione tv? Scopriamoli insieme qui di seguito. Gli ospiti di Domenica In per la puntata del 5 marzo 2023 Tra gli ospiti di Domenica In di questa Domenica ci saranno: Lino Banfi e sua figlia Rosanna. I due rilasceranno un’intervista molto intensa parlando del lutto che hanno vissuto proprio di recente per la perdita della moglie ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 3 marzo 2023)andrà in onda, nel primo pomeriggio di Rai 1, una nuova puntata diIn. L’amatissima Mara Venier si prepara ad affrontare tanti nuovi argomenti e temi di attualità ma non solo. Zia Mara, come sempre, accoglierà nel suotantispeciali. Pronti a scoprire chi ci sarà nella prossima puntata della trasmissione tv? Scopriamoli insieme qui di seguito. GlidiIn per la puntata del 5Tra glidiIn di questaci saranno: Lino Banfi e sua figlia Rosanna. I due rilasceranno un’intervista molto intensa parlando del lutto che hanno vissuto proprio di recente per la perdita della moglie ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AmiciUfficiale : Domenica 5 Marzo vi aspettiamo tutti alle 14.00 su Canale 5 con la ventiduesima puntata di #AMICI22! Non mancate ??? - teatrolafenice : ? «Spesso ci sono più cose naufragate in fondo a un’anima che in fondo al mare» (Victor Hugo). Buona domenica a tut… - ninazilli : E quando pensi che peggio di così non possa andare, ecco che ti ricordi che al peggio non c’è davvero mai fine. E c… - lauraboschi49 : RT @Misurelli77: Il parroco di Botricello, don Rosario Morrone:'Non so che Vangelo legga Salvini. Il mio è diverso.' Uno schiaffone defini… - tuttopuntotv : Domenica In, tutti gli ospiti in studio il 5 marzo 2023 #DomenicaIn #ziaMara #MaraVenier -