Domenica In, chi sono gli ospiti di domenica 5 marzo: anticipazioni e interviste

Dopo la puntata speciale dedicata al grande Maurizio Costanzo, che è scomparso esattamente una settimana fa, domenica 5 marzo, la prima di questo nuovo mese, Mara Venier tornerà nel suo salotto. E rigorosamente in diretta, pronta ad accogliere ospiti e volti noti del mondo dello spettacolo e della musica, che si racconteranno a cuore aperto. E senza freni: dalla carriera all'amore. Ecco tutte le anticipazioni e cosa succederà su Rai 1 a partire dalle 14.

Lino Banfi e Rosanna a domenica In

Stando alle anticipazioni rilasciate in anteprima da TvBlog, domenica da Mara Venier ci sarà un momento molto emozionante. E sarà quello che vedrà protagonisti Lino e Rosanna Banfi: i due, padre e figlia, si racconteranno a cuore ...

