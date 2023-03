Domani l’incontro tra Papa Francesco e l’arcivescovo Georg Gänswein che nel suo ultimo libro ha attaccato duramente Bergoglio (Di venerdì 3 marzo 2023) L’ora della verità per l’ex segretario di Benedetto XVI è finalmente arrivata. È, infatti, fissata per Domani mattina, sabato 4 marzo, alle 9, nella biblioteca privata del Palazzo Apostolico, l’udienza tra Papa Francesco e l’arcivescovo Georg Gänswein, formalmente ancora prefetto della Casa Pontificia, ma di fatto sollevato da questo ruolo all’inizio del 2020 . L’ultimo faccia a faccia si era svolto il 9 gennaio scorso, pochi giorni dopo la morte di Ratzinger, ma soprattutto dopo la pubblicazione del libro di memorie di monsignor Gänswein intitolato Nient’altro che la verità (Piemme), scritto a quattro mani con il vaticanista Saverio Gaeta. Nel volume, il segretario di Ratzinger attacca duramente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023) L’ora della verità per l’ex segretario di Benedetto XVI è finalmente arrivata. È, infatti, fissata permattina, sabato 4 marzo, alle 9, nella biblioteca privata del Palazzo Apostolico, l’udienza tra, formalmente ancora prefetto della Casa Pontificia, ma di fatto sollevato da questo ruolo all’inizio del 2020 . L’faccia a faccia si era svolto il 9 gennaio scorso, pochi giorni dopo la morte di Ratzinger, ma soprattutto dopo la pubblicazione deldi memorie di monsignorintitolato Nient’altro che la verità (Piemme), scritto a quattro mani con il vaticanista Saverio Gaeta. Nel volume, il segretario di Ratzinger attacca...

