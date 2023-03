Documenti a bordo - Libretto, patente, assicurazione: che cosa bisogna tenere in auto (Di venerdì 3 marzo 2023) State viaggiando tranquillamente con la vostra auto e le forze dell'ordine vi fermano per un controllo di routine. Siete sicuri di avere nell'auto tutto quello che veramente è necessario? Oppure, state portando con voi anche il superfluo, con il rischio di non trovarlo più al momento opportuno? Rivediamo insieme che cosa prevedono le normative, a partire dal Codice della strada. Da tenere sempre a bordo Carta di circolazione. la carta d'identità del veicolo: ne descrive le caratteristiche tecniche, ma riporta anche gli estremi della prima immatricolazione e, sul fronte, quelli del primo proprietario. Tra gli elementi più importanti ci sono il Vin (Vehicle identification number, cioè il numero di telaio), la potenza netta massima in kW (alla voce P.2), il rapporto potenza/massima (alla voce Q, ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 3 marzo 2023) State viaggiando tranquillamente con la vostrae le forze dell'ordine vi fermano per un controllo di routine. Siete sicuri di avere nell'tutto quello che veramente è necessario? Oppure, state portando con voi anche il superfluo, con il rischio di non trovarlo più al momento opportuno? Rivediamo insieme cheprevedono le normative, a partire dal Codice della strada. Dasempre aCarta di circolazione. la carta d'identità del veicolo: ne descrive le caratteristiche tecniche, ma riporta anche gli estremi della prima immatricolazione e, sul fronte, quelli del primo proprietario. Tra gli elementi più importanti ci sono il Vin (Vehicle identification number, cioè il numero di telaio), la potenza netta massima in kW (alla voce P.2), il rapporto potenza/massima (alla voce Q, ...

