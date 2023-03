Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Docente vincolato per tre anni dopo mobilità interprovinciale potrà almeno fare domanda di assegnazione provvisoria… - SerenaDP1983 : RT @FraMu83: .@SkyTG24 Sono un docente 'vincolato',che dopo anni di servizio fuori regione ha ottenuto un trasferimento interprovinciale a… - ARizzollo : RT @FraMu83: .@SkyTG24 Sono un docente 'vincolato',che dopo anni di servizio fuori regione ha ottenuto un trasferimento interprovinciale a… - vincenzodedu : RT @FraMu83: .@SkyTG24 Sono un docente 'vincolato',che dopo anni di servizio fuori regione ha ottenuto un trasferimento interprovinciale a… - LudoL93135396 : RT @FraMu83: .@SkyTG24 Sono un docente 'vincolato',che dopo anni di servizio fuori regione ha ottenuto un trasferimento interprovinciale a… -

... uno dei casi particolari è rappresentato dalche nel 2022/23 ha ottenuto il trasferimento interprovinciale. Potrà presentare di nuovo domanda di mobilità per quanti anni èUna ...Tuttavia, il CCNI del 27 gennaio 2022 prevede che il personaleche effettua e ottiene qualsiasi tipo di movimento, sia in provincia di titolarità sia fuori provincia, rimarràper ...... si avrà che la cattedra A verrà assegnata alC che ha meno punti delD, al quale ... in caso di ottenimento del trasferimento restaa quella scuola per un triennio. L'...

Docente vincolato per tre anni dopo mobilità interprovinciale potrà almeno fare domanda di assegnazione provvisoria in estate [VIDEO] Orizzonte Scuola

Ordinanza Miur per la mobilità docenti 2023/2024: per spostarsi in un'altra scuola gli insegnanti, Ata e personale educativo devono inviare la domanda da marzo secondo un calendario specifico.Definita la presentazione delle domande per la mobilità: prevede per i docenti la finestra temporale dal 6 al 21 marzo, dal 17 marzo al 3 aprile per il personale Ata e dal 9 al 29 marzo ...