Djokovic | il tempo stringe | per giocare Indian Wells e Miami serve un’esenzione di Biden

(Di venerdì 3 marzo 2023) A pochi giorni dall’inizio del Sunshine Double, vale a dire i Masters 1000 di, la situazione di Novakè ancora in via di definizione. Il tennista serbo non può infatti entrare negli Stati Uniti, non essendo vaccinato, tuttavia spera ancora inche gli consenta di prendere parte ai due tornei. Al momento non filtra particolare ottimismo, anzi come riporta il New York Times “il treno disembra destinato a fermarsi nuovamente”. A fare il punto della situazione è stato il direttore del torneo, Tommy Haas, che sta facendo pressione su alcune organizzazioni e ha spiegato: “E’ molto frustrante per noi. Vogliamo che il numero uno del mondo sia qui e lui continua a scrivermi di voler esserci. Purtroppo non dipende da noi“. L’unica speranza ...

In attesa di scoprire il destino di Novak, che attende una decisione delle autorità ... In alternativa, Sportface.it darà aggiornamenti in tempo reale riguardo al sorteggio del tabellone

Djokovic si sa, non è vaccinato contro il Covid e negli Stati Uniti è tuttora in vigore una legge per cui gli stranieri devono esserlo per poter atterrare nel paese. Il campione serbo dunque avrebbe bisogno di un'esenzione. Il primo Master 1000 della stagione è ormai alle porte. Dopo gli Atp 500 di Acapulco e Dubai, gran parte del circuito maschile volerà negli Stati Uniti d'America per prendere parte al prestigioso torneo.