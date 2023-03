Disabili, il ministro Locatelli a Bruxelles presenta la riforma in atto in Italia: massimo impegno (Di venerdì 3 marzo 2023) Il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, nel corso di una visita di due giorni a Bruxelles, ha incontrato alcune delle principali istituzioni dell’Unione europea per iniziare un percorso di confronto con le istituzioni e gli enti che rappresentano il mondo del Terzo settore con l’obiettivo di rendere più efficace l’azione politica e dare piena attuazione alla Convenzione Onu sui diritti delle persone con Disabilità. «Sono profondamente convinta che il nostro Paese abbia molto da raccontare in termini di esperienze e buone pratiche da portare all’attenzione degli altri Stati Membri e delle istituzioni europee». ha dichiarato Locatelli. «Ho avuto modo di presentare la riforma in atto in ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 3 marzo 2023) Ilper letà, Alessandra, nel corso di una visita di due giorni a, ha incontrato alcune delle principali istituzioni dell’Unione europea per iniziare un percorso di confronto con le istituzioni e gli enti che rapno il mondo del Terzo settore con l’obiettivo di rendere più efficace l’azione politica e dare piena attuazione alla Convenzione Onu sui diritti delle persone contà. «Sono profondamente convinta che il nostro Paese abbia molto da raccontare in termini di esperienze e buone pratiche da portare all’attenzione degli altri Stati Membri e delle istituzioni europee». ha dichiarato. «Ho avuto modo dire lainin ...

