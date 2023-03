Diritto di scegliersi il genere? | trionfo-Meloni | Arcilesbica sta con lei

(Di venerdì 3 marzo 2023) A una donna che sta per abortire «direi di provare a darsi una possibilità, che non è sola». Maschile e femminile? «Sono radicati nei corpi». L'ideologia gender, che nega la differenza biologica, sostituendola con la percezione di sé, slegata da ogni dato fisico, «andrà a discapito innanzitutto delle donne». Una donna fin dove può arrivare? Può tutto, se ci crede. In occasione dell'8 marzo, Festa della donna, Giorgia, in una intervista al settimanale Grazia, affronta molti temi riguardanti il femminile. Dall'aborto alla teoria gender, dall'affermazione delle donne nei ruoli di potere alla sua nuova avversaria, anche lei donna, Elly Schlein, neo-segretaria del Pd. E il premier incassa subito i complimenti di: «Sono d'accordo con lasul fatto che dare la possibilità ad un uomo di dichiararsi donna, al di là di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... profesoracens : RT @Libero_official: #Meloni: 'Si rivendica il diritto di scegliersi il genere, ma maschile e femminile sono connaturati nei corpi'. Il pla… - Libero_official : #Meloni: 'Si rivendica il diritto di scegliersi il genere, ma maschile e femminile sono connaturati nei corpi'. Il… - ver_de_lu : Sono convinta che coloro che prendono la tessera di un partito e si impegnano nel portare avanti la vita stessa del… - Ale21317095 : @GianniMagini L'establishment sarebbe la maggioranza dei tesserati che sono anche gli unici ad avere diritto a sceg… - AleFiorili : @Gianniandrea @vitalbaa Aggiungerei:è un diritto di un richiedente asilo scegliersi il paese in cui più gli aggrada… -

...sono per definizione multinazionali e il loro status comporta che possono liberamentelo ... Potevano mancare ilalla casa e le pensioni Certo che no. Cos'è più facile, elementare e ...Non solo negherebbe agli iscritti ildiil segretario, ma li delegittimerebbe"....dei popoli 9) Cooperazione tra gli stati 10) Adempimento in buona fede degli obblighi di... vale a dire la possibilità dipacificamente governi interni, alleanze estere e sodalizi ...

Consigli per scegliere l'avvocato giusto La Legge per Tutti

ACERRA. “Il giorno dopo Carnevale, senza nessun investimento su cultura e tradizione, il Sindaco d’Errico procede all’assunzione di ulteriori 3 staffisti, portando a 14 il totale della sua segreteria: ...C’è un solo partito in Italia che sul megaincentivo, come su tutto il resto, ha tentato di dare ragione sia a Draghi sia a Conte. Il congresso dovrebbe essere una buona occasione per chiarirsi le idee ...