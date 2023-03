DIRETTA F1, GP Sakhir 2023 LIVE: risultati e classifica, Alonso davanti. Vasseur: “Per migliorare, devo prima capire le persone” (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORARIO QUALIFICHE SABATO 4 MARZO IN CHIARO SU TV8 risultati E classifica FP2 LA CRONACA DELLE FP1 PROBLEMI DI GIOVENTU’ PER LA FERRARI: MACCHINA DA capire, POTENZIALE DA SCOPRIRE FREDERIC Vasseur: “devo CONOSCERE BENE LE persone PER POTER migliorare LA FERRARI” risultati E classifica FP1 LA CRONACA DELLE FP1 17.13 Il venerdì di Sakhir si chiude qui. Ci rivediamo domani per FP3 e qualifiche! Grazie per la cortese attenzione, e buon proseguimento di serata 17.11 Giornata con pochi guizzi, invece, per la Mercedes. Hamilton e Russell non sono mai stati ai piani alti della classifica e, anche in ottica gara, non hanno brillato. Si ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORARIO QUALIFICHE SABATO 4 MARZO IN CHIARO SU TV8FP2 LA CRONACA DELLE FP1 PROBLEMI DI GIOVENTU’ PER LA FERRARI: MACCHINA DA, POTENZIALE DA SCOPRIRE FREDERIC: “CONOSCERE BENE LEPER POTERLA FERRARI”FP1 LA CRONACA DELLE FP1 17.13 Il venerdì disi chiude qui. Ci rivediamo domani per FP3 e qualifiche! Grazie per la cortese attenzione, e buon proseguimento di serata 17.11 Giornata con pochi guizzi, invece, per la Mercedes. Hamilton e Russell non sono mai stati ai piani alti dellae, anche in ottica gara, non hanno brillato. Si ...

