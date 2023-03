DIRETTA F1, GP Sakhir 2023 LIVE: parte la FP2, lavoro importante nelle condizioni di qualifiche e gara (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.06 Ocon con le gomme soft vola in vetta in 1:32.415, Sainz fa segnare il record in ogni settore e, a parità di gomma, si porta al comando in 1:31.956 con 459 millesimi sul francese, ma Gasly si mette tra di loro a 412. 16.05 Stroll chiude in 1:33.624, Bottas secondo a 84 millesimi, mentre ora si lancia tutto il resto del gruppo. Zhou terzo a 360 millesimi, poi DeVries a 1.237. 16.04 Alla spicciolata stanno entrando tutti i piloti. Ecco le due Mercedes con gomme soft a loro volta, Verstappen e le Haas entrano in azione per ultimi. Nel frattempo Stroll è già lanciato per il primo tentativo. 16.03 Entrano in azione anche Ocon (unico con gomme soft), quindi le due McLaren, Gasly e Sainz con soft, Perez, Alonso e Tsunoda. Ora è la volta anche di Sargeant e Leclerc a loro volta con gomme soft. 16.02 Il primo ad ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.06 Ocon con le gomme soft vola in vetta in 1:32.415, Sainz fa segnare il record in ogni settore e, a parità di gomma, si porta al comando in 1:31.956 con 459 millesimi sul francese, ma Gasly si mette tra di loro a 412. 16.05 Stroll chiude in 1:33.624, Bottas secondo a 84 millesimi, mentre ora si lancia tutto il resto del gruppo. Zhou terzo a 360 millesimi, poi DeVries a 1.237. 16.04 Alla spicciolata stanno entrando tutti i piloti. Ecco le due Mercedes con gomme soft a loro volta, Verstappen e le Haas entrano in azione per ultimi. Nel frattempo Stroll è già lanciato per il primo tentativo. 16.03 Entrano in azione anche Ocon (unico con gomme soft), quindi le due McLaren, Gasly e Sainz con soft, Perez, Alonso e Tsunoda. Ora è la volta anche di Sargeant e Leclerc a loro volta con gomme soft. 16.02 Il primo ad ...

