DIRETTA F1, GP Sakhir 2023 LIVE: Leclerc precede Sainz, Red Bull al momento indietro (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.23 Di nuovo al lavoro Stroll e Magnussen, mentre Sainz si lancia per il suo primo giro con il set di soft nuove. Vediamo la prestazione di Carlos! 16.22 Di nuovo in pista Albon, ma attenzione! Ecco che torna in azione anche Sainz. Lo spagnolo monta di nuovo gomme soft. Vedremo la simulazione di qualifica? 16.21 Ci pensa Logan Sargeant a riportare una vettura in pista. Lo statunitense esce con la sua Williams con gomme soft. Vedremo come si svilupperà ora il suo lavoro, se penserà al time attack oppure al passo gara. 16.20 AGGIORNAMENTO TEMPI FP2 1 Charles Leclerc Ferrari1:31.843 2 2 Carlos Sainz Ferrari+0.113 2 3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.429 2 4 Pierre GASLY Alpine+0.525 1 5 Esteban OCON Alpine+0.572 1 6 Sergio PEREZ Red ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.23 Di nuovo al lavoro Stroll e Magnussen, mentresi lancia per il suo primo giro con il set di soft nuove. Vediamo la prestazione di Carlos! 16.22 Di nuovo in pista Albon, ma attenzione! Ecco che torna in azione anche. Lo spagnolo monta di nuovo gomme soft. Vedremo la simulazione di qualifica? 16.21 Ci pensa Logan Sargeant a riportare una vettura in pista. Lo statunitense esce con la sua Williams con gomme soft. Vedremo come si svilupperà ora il suo lavoro, se penserà al time attack oppure al passo gara. 16.20 AGGIORNAMENTO TEMPI FP2 1 CharlesFerrari1:31.843 2 2 CarlosFerrari+0.113 2 3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.429 2 4 Pierre GASLY Alpine+0.525 1 5 Esteban OCON Alpine+0.572 1 6 Sergio PEREZ Red ...

