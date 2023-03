DIRETTA F1, GP Sakhir 2023 LIVE: comanda Alonso! Red Bull e Ferrari all’inseguimento dello spagnolo (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.36 Vedremo ora come decideranno di muoversi le scuderie. Si proverà un altro time attack o sarà già tempo di simulazione di passo gara? Mancano poco più di 20 minuti al termine e forse le squadre inizieranno a pensare a domenica… 16.35 Quasi tutti i big sono ai box. Rimangono in azione Stroll e Gasly, mentre Bottas chiude il suo giro lanciato in 12a posizione. Piastri rimane 15° a 1.117. 16.33 AGGIORNAMENTO TEMPI FP2 1 Fernando ALONSO Aston Martin1:30.907 2 2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.169 2 3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.171 34 Charles LECLERC Ferrari+0.460 3 5 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.469 2 6 Lance STROLL Aston Martin+0.543 2 7 Pierre GASLY Alpine+0.568 2 8 Lewis HAMILTON Mercedes+0.636 3 9 Lando NORRIS McLaren+0.663 2 10GuanyuZHOU ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.36 Vedremo ora come decideranno di muoversi le scuderie. Si proverà un altro time attack o sarà già tempo di simulazione di passo gara? Mancano poco più di 20 minuti al termine e forse le squadre inizieranno a pensare a domenica… 16.35 Quasi tutti i big sono ai box. Rimangono in azione Stroll e Gasly, mentre Bottas chiude il suo giro lanciato in 12a posizione. Piastri rimane 15° a 1.117. 16.33 AGGIORNAMENTO TEMPI FP2 1 Fernando ALONSO Aston Martin1:30.907 2 2 Max VERSTAPPEN RedRacing+0.169 2 3 Sergio PEREZ RedRacing+0.171 34 Charles LECLERC+0.460 3 5 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.469 2 6 Lance STROLL Aston Martin+0.543 2 7 Pierre GASLY Alpine+0.568 2 8 Lewis HAMILTON Mercedes+0.636 3 9 Lando NORRIS McLaren+0.663 2 10GuanyuZHOU ...

