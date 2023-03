DIRETTA F1, GP Sakhir 2023 LIVE: a breve la FP2, la Ferrari lavorerà sul passo gara sulla SF-23 (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.38 Anche sulla Mercedes ci sono alcune novità, diciamo dettagli che, tuttavia, non sembrano pagare dividendi. Al momento infatti sia Hamilton sia Russell sono attorno alla decima posizione e appaiono quanto mai lontani dai migliori. Vedremo se nella FP2 arriverà il tanto atteso cambio di passo sulla W14. 15.35 sulla SF-23 abbiamo visto provare un’ala posteriore con maggiore carico rispetto a quanto visto nei test della scorsa settimana. Un’ala con un solo punto di attacco alla vettura che, per quanto notato, “dondola” in uscita di curva. Soluzione davvero interessante che ha percorso, però, solamente una manciata di tornate. Vedremo se sarà utilizzata anche nella FP2 oppure se la Ferrari preferirà la soluzione ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.38 AncheMercedes ci sono alcune novità, diciamo dettagli che, tuttavia, non sembrano pagare dividendi. Al momento infatti sia Hamilton sia Russell sono attorno alla decima posizione e appaiono quanto mai lontani dai migliori. Vedremo se nella FP2 arriverà il tanto atteso cambio diW14. 15.35SF-23 abbiamo visto provare un’ala posteriore con maggiore carico rispetto a quanto visto nei test della scorsa settimana. Un’ala con un solo punto di attacco alla vettura che, per quanto notato, “dondola” in uscita di curva. Soluzione davvero interessante che ha percorso, però, solamente una manciata di tornate. Vedremo se sarà utilizzata anche nella FP2 oppure se lapreferirà la soluzione ...

