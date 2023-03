Digitale, “Amazon Women in Innovation”: borse di studio per studentesse Stem (Di venerdì 3 marzo 2023) È online il bando per la candidatura alla quinta edizione di ‘Amazon Women in Innovation’, il progetto delle borse di studio finanziato da Amazon e rivolto alle studentesse universitarie iscritte alle discipline Stem (Scientifiche, Tecnologiche, Ingegneristiche e Matematiche). L’iniziativa rientra nel programma “Amazon nella comunità”, a supporto della crescita delle nuove generazioni nel mondo Digitale. Obiettivo delle borse di studio è incentivare e aiutare le giovani meritevoli a intraprendere un percorso di studi nelle discipline Stem e avviare percorsi di carriera nel settore dell’innovazione e della tecnologia. L’iniziativa coinvolge Università di Roma Tor ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 3 marzo 2023) È online il bando per la candidatura alla quinta edizione di ‘in’, il progetto delledifinanziato dae rivolto alleuniversitarie iscritte alle discipline(Scientifiche, Tecnologiche, Ingegneristiche e Matematiche). L’iniziativa rientra nel programma “nella comunità”, a supporto della crescita delle nuove generazioni nel mondo. Obiettivo dellediè incentivare e aiutare le giovani meritevoli a intraprendere un percorso di studi nelle disciplinee avviare percorsi di carriera nel settore dell’innovazione e della tecnologia. L’iniziativa coinvolge Università di Roma Tor ...

