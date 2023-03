Difesa, energia e commercio. Meloni fa accordi strategici in India (Di venerdì 3 marzo 2023) I tuk-tuk gialloverdi sfrecciano nel traffico brulicante di Nuova Delhi, cuore pulsante della quinta economia mondiale. E sulle maestose mura del Rashtrapati Bhavan, la monumentale residenza presidenziale Indiana (oltre 340 stanze al suo interno), si inerpicano dei piccoli macachi, che sembrano scrutare con curiosità la coreografica marcia con cui i soldati del picchetto interforze accolgono la delegazione italiana in visita ufficiale. Qui Giorgia Meloni arriva con un obiettivo chiaro: rafforzare i rapporti bilaterali con l'India dopo quasi un decennio di gelo diplomatico dovuto principalmente al caso marò, e potenziare il ruolo dell'Italia nell'area dell'Indo-Pacifico, soprattutto a livello commerciale. La premier italiana, accompagnata dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, ci tiene a sottolineare che quello compiuto ieri è il suo ... Leggi su iltempo (Di venerdì 3 marzo 2023) I tuk-tuk gialloverdi sfrecciano nel traffico brulicante di Nuova Delhi, cuore pulsante della quinta economia mondiale. E sulle maestose mura del Rashtrapati Bhavan, la monumentale residenza presidenzialena (oltre 340 stanze al suo interno), si inerpicano dei piccoli macachi, che sembrano scrutare con curiosità la coreografica marcia con cui i soldati del picchetto interforze accolgono la delegazione italiana in visita ufficiale. Qui Giorgiaarriva con un obiettivo chiaro: rafforzare i rapporti bilaterali con l'dopo quasi un decennio di gelo diplomatico dovuto principalmente al caso marò, e potenziare il ruolo dell'Italia nell'area dell'Indo-Pacifico, soprattutto a livello commerciale. La premier italiana, accompagnata dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, ci tiene a sottolineare che quello compiuto ieri è il suo ...

