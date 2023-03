Dietro Giroud tante novità. Tre buone notizie per Pioli (Di venerdì 3 marzo 2023) Le ultime sulla formazione del Milan a Firenze. Il tecnico rossonero Stefano Pioli recupera tre pedine fondamentali ma perde Diaz. Chance da titolare ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 3 marzo 2023) Le ultime sulla formazione del Milan a Firenze. Il tecnico rossonero Stefanorecupera tre pedine fondamentali ma perde Diaz. Chance da titolare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... salamalekumismo : Domani avrei messo messias insieme a cdk dietro giroud - rikibona : A sto punto se Diaz non recupera a Londra andiamo con Sandro e Bennacer in mediana e Krunic treq dietro Rafa e Giroud per me - rikibona : @useriosi Per me mette Tonali e Bennacer in mediana e Krunic treq dietro leao e giroud - thesimba_24 : RT @magical__milan: Messias è il terzo miglior marcatore del Milan dal suo arrivo, dietro solo a Giroud e Leao ???? #messias #leao #semprem… - TempiRossoneri : RT @magical__milan: Messias è il terzo miglior marcatore del Milan dal suo arrivo, dietro solo a Giroud e Leao ???? #messias #leao #semprem… -