(Di venerdì 3 marzo 2023) I raggi solari sono attivi sia d’estate che d’inverno. Se infatti gli UVB sono maggiormente presenti durante i mesi caldi e possono essere schermati dall’atmosfera e dalle nuvole, quello a cui bisogna prestare attenzione sono i raggi UVA che passano attraverso l’atmosfera e sono presenti tutto l’anno. Sono loro i principali responsabili dell’attività dei radicali liberi, quindi della formazione di rughe, perdita di elasticità, tono e luminosità della pelle. L’utilizzo quotidiano della crema solare diventa così fondamentale per evitare il foto invecchiamento dovuto a una cattiva esposizione ai raggi ultravioletti. Non solo, scegliere il giusto SPF può aiutare a idratare la pelle, uniformare l’incarnato e preparare ilal trucco. Ma qual è il prodotto più adatto per la vostra skincare routine? Eccoproposte, provate per voi da Panorama. ...

Dieci creme viso con SPF da provare Panorama

Cindy Crawford lo ha definito «il suo più grande segreto di bellezza». Che la vostra skincare routine sia di dieci o più step, quello che non deve mai mancare è la protezione solare. Parola di top mod ...Si corre ai ripari sui danni dei raggi ultravioletti e non solo in primavera ed estate ma tutto l'anno e ci penseremo ma in modo differente rispetto agli anni scorsi. Il business mondiale dei filtri s ...