Diabete di tipo 1 | cause e sintomi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... robertopontillo : RT @salernonotizie: Il dramma dell’ex calciatore Ambrosini: “Mio figlio ha il diabete di tipo 1, oggi è inguaribile” - salernonotizie : Il dramma dell’ex calciatore Ambrosini: “Mio figlio ha il diabete di tipo 1, oggi è inguaribile”… - repubblica : Massimo Ambrosini e la malattia del figlio: ''Ha il diabete di tipo 1, è inguaribile. La nostra vita è sconvolta''… - HuffPostItalia : L'ex calciatore Massimo Ambrosini: 'Mio figlio ha il diabete di tipo 1, sosteniamo la ricerca' - SportRepubblica : Massimo Ambrosini e la malattia del figlio: ''Ha il diabete di tipo 1, è inguaribile. La nostra vita è sconvolta'' -

''Da sei mesi la nostra vita è sconvolta: mio figlio Alessandro ha ildi1, una malattia inguaribile, cronica e degenerativa''. E' il drammatico annuncio di Massimo Ambrosini , ex calciatore del Milan con il quale ha collezionato 489 presenze e 12 trofei, ...'Da sei mesi la mia vita e quella della mia famiglia sono state letteralmente sconvolte dalla malattia di nostro figlio più piccolo. Ad Alessandro è stato diagnosticato ildi1, che è una malattia autoimmune, cronica e degenerativa e che, anche se non si vede, può avere delle conseguenze gravissime'. Massimo Ambrosini , ex centrocampista del Milan, ha ...L'ex centrocampista del Milan e della Nazionale Massimo Ambrosini ha registrato questo video in cui rivolge un appello per la ricerca scientifica. \''A ...

Ambrosini e la malattia del figlio: «Ha il diabete di tipo 1: oggi è inguaribile» Corriere della Sera

Per l'ex calciatore del Milan Massimo Ambrosini figlio con diabete di tipo 1: ecco che cosa ha detto ha proposito della malattia di uno dei suoi figli.In un video sui social l'ex Milan ha detto: 'Da sei mesi la mia vita e quella della mia famiglia sono state letteralmente sconvolte' ...