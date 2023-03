Di Marzio: “De Ketelaere? Questa può essere l’occasione per fare bene” (Di venerdì 3 marzo 2023) Gianluca Di Marzio, noto giornalista ed esperto di mercato, ha rilasciato delle dichiarazioni su Charles De Ketelaere Leggi su pianetamilan (Di venerdì 3 marzo 2023) Gianluca Di, noto giornalista ed esperto di mercato, ha rilasciato delle dichiarazioni su Charles De

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DenisBianco : RT @MilanNewsit: Di Marzio: 'Domani per De Ketelaere può essere l'occasione giusta per fare bene' - PianetaMilan : Di Marzio: “#DeKetelaere? Questa può essere l’occasione per fare bene” #ACMilan #Milan #SempreMilan - Milannews24_com : Di Marzio su De Ketelaere: «Giocare dall'inizio potrebbe sbloccarlo» - sportli26181512 : Di Marzio: 'Domani per De Ketelaere può essere l'occasione giusta per fare bene': Intervenuto a Sky Sport 24, Gianl… - MilanNewsit : Di Marzio: 'Domani per De Ketelaere può essere l'occasione giusta per fare bene' -