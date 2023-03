“Devo darvi una notizia importante” Daniele Scardina | parla il manager | come sta dopo il malore

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 3 marzo 2023) Arrivano importanti notizie suilavuto nei giorni scorsi. Le sue condizioni di salute sono seguite costantemente dai medici, che sperano possa rimettersi in sesto il prima possibile. Il puglie si è sentito male martedì 28 febbraio ed è stato ricoverato d’urgenza in ospedale, dove è anche stato sottoposto ad una delicata operazione chirurgica. A spiegare quanto successo era stato Sturla, uno specialista in medicina dello sport nonché coordinatore sanitario nazionale della federazione. Dunque, sue ilavuto nonché sulle condizioni di salute è intervenuto in queste ore il suoAlessandro Cerchi al sito Fanpage.ndo di Sturla, aveva dichiarato: “Le due vene a ponte in ...