Detenuto evaso: l'inchiesta passa alla Dda di Cagliari (Di venerdì 3 marzo 2023) E' passata dalla Procura di Nuoro ai magistrati della Dda di Cagliari l'inchiesta sulla clamorosa evasione dal carcere nuorese di Badu 'e Carros di Marco Raduano, il boss della mafia garganica, in ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 marzo 2023) E'ta dProcura di Nuoro ai magistrati della Dda dil'sulla clamorosa evasione dal carcere nuorese di Badu 'e Carros di Marco Raduano, il boss della mafia garganica, in ...

Detenuto evaso: l'inchiesta passa alla Dda di Cagliari E prosegue la caccia all'evaso: si valutano tutte le immagini dei circuiti esterni al carcere nuorese, tabulati telefonici, e una mole di dati già in mano agli inquirenti, ma soprattutto - come ... Detenuto evaso: a Nuoro nuovo comandante agenti penitenziari Da lunedì 6 marzo, Badu' e Carros, la casa circondariale di Nuoro dove venerdì scorso è evaso Marco Raduano, il 39enne boss della mafia gargana, avrà un nuovo comandante: a guidare il ...di un detenuto ... Evasione Nuoro, Amerigo Fusco è il nuovo comandante del carcere: sospeso Francesco Dessì La casa circondariale Badu' e Carros di Nuoro, da dove lo scorso venerdì è evaso Marco Raduano , il 39enne boss della mafia garganica, da lunedì 6 marzo avrà un nuovo ... detenuto evade dal carcere di ... E prosegue la caccia all': si valutano tutte le immagini dei circuiti esterni al carcere nuorese, tabulati telefonici, e una mole di dati già in mano agli inquirenti, ma soprattutto - come ...Da lunedì 6 marzo, Badu' e Carros, la casa circondariale di Nuoro dove venerdì scorso èMarco Raduano, il 39enne boss della mafia gargana, avrà un nuovo comandante: a guidare il ...di un...La casa circondariale Badu' e Carros di Nuoro, da dove lo scorso venerdì èMarco Raduano , il 39enne boss della mafia garganica, da lunedì 6 marzo avrà un nuovo ...evade dal carcere di ... Detenuto evaso: a Nuoro nuovo comandante agenti penitenziari Agenzia ANSA Detenuto evaso: l'inchiesta passa alla Dda di Cagliari E' passata dalla Procura di Nuoro ai magistrati della Dda di Cagliari l'inchiesta sulla clamorosa evasione dal carcere nuorese di Badu 'e Carros di Marco Raduano, il boss della mafia garganica, in fug ...